Лосано: Амбіції Наполі в цій Лізі чемпіонів є необмеженими

Форвард італійського клубу прокоментував перемогу над Айнтрахтом Ф.

Двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахту італійський Наполі напередодні розпочав із перемоги на полі суперників.

Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Партенопеї" Ірвінг Лосано, який зробив один гольовий пас та якого визнали найкращим гравцем матчу, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Ми дуже важко працювали проти дуже сильної команди. На початку було складно, але ми здобули хороший результат та продемонстрували змістовний футбол.

Я вважаю, що це був один із моїх найкращих виступів за Наполі в цьому сезоні, і ми всі повинні продовжувати працювати, щоб продовжувати розвиватись у цьому напрямку.

Куди може дійти цей Наполі? Не знаю. Ми повинні грати від матчу до матчу. У нас сильна команда з хорошими футболістами, і це дуже позитивний сигнал.

Але ми все ще не забронювали собі місце в наступному раунді. Айнтрахт небезпечний на виїзді, і тому нам залишається зіграти ще 90 хвилин цієї дуже непростої дуелі", — заявив мексиканський виконавець.

Матч-відповідь поміж італійським Наполі та німецьким Айнтрахтом Франкфурт відбудеться 15 березня.