Наполі впевнено обіграв Айнтрахт Ф

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Наполі в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Айнтрахта Ф та здобув перемогу.

Неаполітанці відкрили рахунок завдяки точному пострілу Осімгена на 40 хвилині. До цього Кварацхелія не реалізував пенальті.

На початку другого тайму господарі залишились в меншості через грубу гру Коло Муані, а згодом Ді Лоренцо подвоїв перевагу своєї команди.

Айнтрахт Ф — Наполі 0:2

Голи: Осімген, 40, Ді Лоренцо, 65

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Ндіка, Тута, Якич — Гьотце (Аліду 81), Ліндстрьом (Сантос Борре 69), Макс (Ленц 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу — Камада, Коло-Муані

Наполі: Мерет — Олівера, Кім Мін Чже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські, Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 80) — Кварацхелія (Політано 84), Осімхен (Сімеоне 84), Лосано (Елмаз 80)