Спаллетті: Наполі показав, що може грати й в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Керманич італійського клубу прокоментував перемогу над Айнтрахтом Ф.

Італійський Наполі напередодні розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахту з перемоги на полі суперників.

Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Наша команда з перших хвилин почала демонструвати власний характер, узявши гру в свої руки. Але потрібно зберігати спокій перед матчем-відповіддю.

Нам потрібно зіграти ще одну гру. І не просто зіграти, а виграти її. Найбільшим ворогом у такому випадку буде самовпевненість, коли ти віриш, що маєш над кимось якусь перевагу. Якщо ти не вмієш контролювати це на розумовому рівні, то можуть бути неприємності.

Ми сьогодні показали, що можемо грати й в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, але все одно від нашої пари далі піде тільки одна команда. Яка? Ось це й дізнаємось посеред березня.

Віктор Осімген сьогодні хотів показати себе з найкращого боку. У нього був простір перед чужим штрафним, і він його використовував якнайкраще для себе. Але з часом його м’язи почали подавати сигнали втоми, тож я занепокоївся й здійснив заміну. Тим паче, що Джованні Сімеоне має не меншу впевненість за партнера.

Ми добре тримали гру під власним контролем, маючи майже 70% контролю м’яча. Але в суперників усе одно якийсь час перебував на полі Коло-Муані — сильний та швидкий гравець, якого неможна залишати одного на власній половині.

На останніх хвилинах гри існували можливості зробити рахунок ще більшим із нашого боку, проте ми вже не зуміли правильно налаштуватись на атакувальну гру, у порівнянні з тим, що як ми себе поводили до цього.

Я ціную компліменти на адресу своєї команди після гри, але нам все одно потрібно не розслаблятись. Команда завжди має бути в тонусі, бо в інакшому випадку ми завжди сплачуємо занадто високу ціну. Як минулого року, наприклад.

Чим більше ми будемо здійснювати професійний підхід до справи, тим кращими будуть ставати наші результати. Хтось каже, що ми граємо в найкращий італійський футбол в Італії, але що це означає? Ставити низький захист та перебувати на власній половині більшу частину матчу? Це вже просто кліше", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж італійським Наполі та німецьким Айнтрахтом Франкфурт відбудеться 15 березня.