Фанатів Айнтрахта було заарештовано після нападу на вболівальників Наполі

Неприємний інцидент перед поєдинок у Лізі чемпіонів.

Цього вечора у Франкфурті набагато більше вболівальників Наполі, ніж квитків на гру Ліги чемпіонів, і занепокоєння зростає після того, як дев’ятьох прихильників Айнтрахта заарештували за напад на італійців.

Багато ультрас здійснили цю поїздку, а інші вже живуть у Німеччині, де є величезна італійська громада, яка, як повідомляється, заполонила вулиці, навіть не отримавши квитків на гру, або ті, хто, можливо, міг купити квитки в перекупщиків у різних районах стадіону.

Як повідомляють Bild та Il Mattino, дев'ятьох уболівальників Айнтрахта заарештували після того, як вони напали на кількох уболівальників Наполі, які перебували в барі на Швайцер Штрассе.

Повідомляється, що троє вболівальників отримали поранення, але несерйозні, і щt в одному місці було два напади з різницею в дві години.

Поліція також стурбована тим, що Айнтрахт є побратимом Аталанти, яка має дуже напружені стосунки з ультрас Наполі.