Лосано — найкращий гравець матчу Айнтрахт Ф — Наполі

Нападник здійснив один гольовий пас.

Напередодні італійський Наполі розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахту з перемоги на полі суперників.

Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За підсумками зустрічі організатори змагань традиційно визначили футболіста, який зробив найбільший внесок у події на футбольному полі.

Цього разу ним став мексиканський нападник "Партенопеї" Ірвінг Лосано, на рахунку якого гольовий пас на Віктора Осімгена наприкінці першого тайму.

Окрім цього, 27-річний виконавець двічі бив у напрямку чужих воріт (1 влучний удар), зробив 41 доторк до м’яча, мав 71% точних передач (15 із 21), та 100% удалих дій у дриблінгу (4 з 4).

Матч-відповідь поміж італійським Наполі та німецьким Айнтрахтом Франкфурт відбудеться 15 березня.