Зелінські: Наполі міг забити ще два-три голи й закрити питання про вихід до наступного раунду

Півзахисник італійського клубу прокоментував перемогу над Айнтрахтом Ф.

Італійський Наполі напередодні розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахту із перемоги на полі суперників.

Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "Партенопеї" Пйотр Зелінські після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Ми просто грали в свою гру. Айнтрахт інколи піднімався трохи зависоко в атаці, і це залишало нам багато місця для атак за підтримки флангових захисників. Перші півгодини були дійсно непростими, але потім ми виступили з ініціативою й контролювали решту гри.

Пенальті, як це сталось у випадку з Хвічею, можуть інколи бути виконані невдало. Але, окрім цього моменту, ми могли забити ще два-три голи й закрити питання про вихід до наступного раунду. Але цього не сталось, тому на нас очікує ще одна важка гра в Неаполі. Проте я впевнений, що й тоді ми зіграємо в хороший футбол.

Із Лучано Спаллетті ми робимо дійсно виняткові речі. Я думаю, що цього року ми можемо досягти успіху та отримати більше задоволення, аніж ми отримували будь-коли", — заявив польський виконавець.

Матч-відповідь поміж італійським Наполі та німецьким Айнтрахтом Франкфурт відбудеться 15 березня.