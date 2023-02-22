Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу 21.02.2023

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на виїзді переграв Айнтрахт із рахунком 0:2.
Гості забили по разу у кожному з таймів. Рахунок відкрив Осімген, а подвоїв перевагу команди з Неаполя Ді Лоренцо.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Айнтрахт Ф — Наполі 0:2
Голи: Осімген, 40, Ді Лоренцо, 65
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Ндіка, Тута, Якич — Гьотце (Аліду 81), Ліндстрьом (Сантос Борре 69), Макс (Ленц 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу — Камада, Коло-Муані
Наполі: Мерет — Олівера, Кім Мін Чже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські, Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 80) — Кварацхелія (Політано 84), Осімхен (Сімеоне 84), Лосано (Елмаз 80)