Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу 21.02.2023

22 лютого 2023

Віктор Осімген, Getty Images

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу, який пройшов 21 лютого, о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на виїзді переграв Айнтрахт із рахунком 0:2.

Гості забили по разу у кожному з таймів. Рахунок відкрив Осімген, а подвоїв перевагу команди з Неаполя Ді Лоренцо.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Айнтрахт Ф — Наполі 0:2
Голи: Осімген, 40, Ді Лоренцо, 65

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Ндіка, Тута, Якич — Гьотце (Аліду 81), Ліндстрьом (Сантос Борре 69), Макс (Ленц 90+2), Бута (Кнауфф 69), Соу — Камада, Коло-Муані

Наполі: Мерет — Олівера, Кім Мін Чже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські, Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 80) — Кварацхелія (Політано 84), Осімхен (Сімеоне 84), Лосано (Елмаз 80)

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