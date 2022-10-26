Бондар: Прагнемо потрапити до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Захисник "гірників" поділився своїми думками після гри з Селтіком.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка (1:1).

"Радіємо тому, що домоглися позитивного результату, який дозволяє продовжувати шлях у єврокубках. Цією командою ми вперше граємо в Лізі чемпіонів, і для нас це великий крок уперед. Однак ми ще маємо, скажімо так, суперфінал – дуже важливий матч для всіх уболівальників, для президента клубу, для команди. Це матч, який дозволить показати всі наші якості, що ми демонстрували впродовж попередніх п’яти ігор, і заробити три очки для того, щоб пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ви бачили й чули вболівальників, які просто женуть команду весь час уперед. Коли за тебе так уболівають, ти не можеш просто відбувати номер і віддаєш усі сили на полі. І вони це робили. Однак ми гідно протистояли суперникові та провели гарний матч.

Перші 5–10 хвилин було важко, але далі ми впорались, гра вже переходила від рук до рук: часом ми вели, часом Селтік контролював м’яч – був більш рівний тайм. Добре, що змогли перетерпіти ці перші хвилини й стартовий тиск, який Селтік показує з кожною командою – з Реалом, Лейпцигом. Коли вони протягом перших хвилин дуже активно пресингують і грають саме на половині поля суперника.

Пропущений м’яч? Розбиратимемо цей епізод згодом. Зараз радіємо тому, що є, а потім з командою та тренерами зробимо висновки, аби більше такого не повторювалось.

Я сподіваюся, що матч з Лейпцигом не буде найважливішим у нашому житті, у моїй кар’єрі та в кар’єрі хлопців, адже ми дуже прагнемо потрапити до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мріємо бути там і зробимо все для того, щоб Шахтар був в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", - наводить слова Бондаря прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Селтік — Шахтар.