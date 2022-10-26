Йовічевіч: Мало хто виходить із Селтік Парк так гордо, як Шахтар

Керманич донеччан прокоментував нічию проти шотландського клубу.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зіграв унічию на полі шотландського Селтіка (1:1).

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч після завершення зустрічі прокоментував результат виступів власної команди.

"Мені все сподобалося в цій грі. Коли результат такий, як слід, коли нічия на смак, як перемога, то це дуже позитивні емоції для мене особисто як тренера і для всієї команди.

Ми справді очікували на важку гру, і всі європейські команди знають, що грати тут, на Селтік Парк, перед 57 тисячами осіб — це нелегко і для найдосвідченіших команд. Однак ми настільки відважні, настільки хоробрі, що думаємо не так про наслідки, як про свої перформанси, про свою гру.

Коли команда показує, що протягом матчу може змінити темп і ритм, стати протагоністом, терпіти, контратакувати і показати водночас характер. Той характер, що показує український народ, який бореться за нашу свободу, за всіх нас. У тому числі за спортсменів, тих, хто грає і представляє Україну на найбільшій сцені — Лізі чемпіонів.

Цей результат є дуже важливим для нас. Ми сприймаємо це як великий успіх. Адже три місяці тому ніхто не вірив у нас, однак ми вірили. Ми вірили в щоденну роботу. І це просто наслідок тієї сімейної атмосфери, що ми створили. Ці хлопці — герої, справді герої.

Щодо моменту Сікана, то, звичайно, Данило засмучений, що не забив той м’яч за настілки гарної нагоди, але він є частиною команди, а команда забиває разом і програє разом. Це невід’ємна частина футболу, і ми сприймаємо це як футбол.

Реал Мадрид забив нам на останніх секундах — і це футбол. Ми повинні підтримати його. Підтримуючи його, ми підтримуємо самих себе й команду. Що не вбиває тебе, те робить сильнішим. І ми – родина. Насправді родина. І всі хлопці вже до нього підійшли, всі тренери, щоб підняти голову. Адже із Селтік Парк мало хто виходить так гордо, як ми сьогодні.

Грати в єврокубках — це велика відповідальність, і ми відчували цю підтримку українців. Ми були сфокусованими та абсолютно мотивованими на гру. Ми знаємо, що українські солдати б’ються і, на жаль, гинуть щодня. Постійно пам’ятаємо про це й намагаємося перенести їхню хоробрість на футбольне поле.

Складно описати ці емоції. Триває війна. І, як вам відомо, я хорват за національністю, проте я знаю українців уже 20 років і чудово розумію всю ситуацію. Однак важливо також розуміти ментальність того, що зараз відбувається.

І тому ми відчували всю відповідальність та гордість за те, що представляємо Україну. Ми билися до кінця й вірили, що можемо перемогти. Це було непросто. І взагалі вся ця політична ситуація — вона важка. Але ми маємо боротися далі.

Щодо результату паралельної гри, то ми знаємо, що там у Реала не грали провідні футболісти: Модрич, Бензема, Вальверде. Лейпциг пройшов через зміну тренера: Марко Розе змінив і схему, і стиль гри. Ми маємо розуміти, що це зараз команда, яка відповідає другому бюджету в Бундеслізі після Баварії, я гадаю.

Тож вони перебувають на досить високому рівні і точно є фаворитами в нашому протистоянні. Однак хочу сказати, що ми теж набрали обертів, почуваємося чудово, показуємо це в кожному матчі й щонайменше можемо успішно протистояти суперникові. Ми маємо нагоду перемогти.

Як вийде, я не знаю. Але буде битва. Я щасливий, що ми вже набули статусу учасника єврокубків на наступну весну. Це великий успіх. Проте кожен з нас має мрію, якої ніхто не може забрати, — подолати групу і йти все далі й далі. Суперник знає, як ми граємо тактично, однак не знає, що в наших душах і серцях. І те, за кого ми граємо, — це дуже важливо. Це наша сила", — заявив хорватський спеціаліст.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вдома приймати німецький РБ Лейпциг.