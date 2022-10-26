Розклади Шахтаря перед останнім туром Ліги чемпіонів: де саме команда Йовічевіча проведе євровесну

Football.ua пропонує вам дізнатися, на що може розраховувати донецький колектив у вирішальному матчі групи.

Нічия у матчі проти Селтіка помітно згустила фарби у стані вболівальників донецького Шахтаря. Втім, не все так погано, давайте розберемося у розкладах перед вирішальною битвою із Лейпцигом у Варшаві.

Таблиця наразі виглядає наступним чином

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 10 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 9 3 Шахтар 5 1 3 1 8 6 6 4 Селтік 5 0 2 3 3 10 2



Гарантована євровесна

В разі перемоги Селтік скорочував би відставання від "гірників" до одного залікового балу, проте на щастя цього не сталося. Отже, після 5 турів маємо наступне — чемпіон України завдяки нічиїй у Глазго гарантував собі принаймні вихід до стикових поєдинків Ліги Європи.

По персональним зустрічам в команд повний паритет (двічі 1:1), проте навіть якби шотландці все ще залишали б шанси на третю сходинку Шахтар і так би мав перевагу за різницею забитих та пропущених голів. Та це вже неважливо, бо різницю у чотири пунтки команда Постекоглу не нівелює.

Вихід з групи до 1/8 фіналу

Багато людей критикує Данила Сікана ще й через начебто втрату шансів на другу сходинку. Проте, по-перше, промахи трапляються із кожним, по-друге, це неважливо, бо Шахтар і так мусив би перемагати Лейпциг.

Навіть в разі перемоги у Шотландії відставання від саксонців складало б одне очко і команду не влаштовував би жоден результат, окрім перемоги.

Отже, битва у Варшаві перетворюється для обох колективів у матч 1/16 фіналу. "Бики" сенсаційно перемогли немотивований Реал.

Персональні зустрічі не мають значення, як ви вже зрозуміли, а команді Ігора Йовічевіча вистачить вікторії з абсолютно любим рахунком для виходу до плей-оф (поразка ж чи нічия залишать клуб у зоні Ліги Європи). В історії українського футболу траплялися випадки, коли у подібних ключових матчах не вдавалося здобути потрібний результат, проте будемо сподіватися на те, що цього разу все буде інакше.

Матч Шахтар — Лейпциг відбудеться в наступну середу у Варшаві, початок о 19:45.