Романо: Тепер зрозуміло, чого Шахтар улітку відхилив пропозицію в 30 млн євро за Мудрика

Відомий журналіст прокоментував прогрес українського виконавця.

У рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зіграв унічию проти шотландського Селтіка (1:1), однак це допомогло український команді закріпити за собою місце, як мінімум, у весінній кампанії Ліги Європи.

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Єдиний влучний постріл з боку "гірників" у звітній дуелі завдав нападник Михайло Мудрик, на рахунку якого в поточному європейському сезоні вже п’ять результативних дій — три голи та дві гольові передачі.

Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо залишився в захваті від виступу українця, і після завершення гри залишив схвальний відгук щодо побаченого під час матчу.

"Тепер цілком зрозуміло, чому донецький Шахтар у серпні відхилив пропозицію в 30 мільйонів євро щодо свого талановитого вінгера Михайла Мудрика.

Топ, дійсно топ талант, який на думку Шахтаря коштує вже більше 45-50 млн євро", — заявив представник ЗМІ.

Нагадаємо, що на рахунку 21-річного Мудрика в цьому сезоні вже шість голів та сім гольових передач у 11 матчах.