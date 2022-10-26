Степаненко: Нічия — гарний результат, і вона краще для Шахтаря

Півзахисник донеччан прокоментував нічию проти шотландського клубу.

Донецький Шахтар у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА в гостях у шотландського Селтіка зумів здобути підсумкову нічию (1:1), яка залишила за українським клубом, як мінімум, право на участь у весінній частині кампанії Ліги Європи.

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник та капітан "гірників" Тарас Степаненко після фінального свистка розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Звісно, що ми задоволені здобутком у грі проти Селтіка. Цей матч був важким як для нас, так і для суперників. Вони добре грали в атаці й пресингу, нам було дуже непросто.

Однак ми чекали свого шансу і забили гол. Ми також мали нагоду забити й другий гол, але це футбол. Домоглися гарного результату, тепер матимемо євровесну, адже ми щонайменше продовжимо свій шлях у Лізі Європи. Продовжуємо грати так і надалі.

Так, ми мали нагоду забити другий гол, але Селтік також мав момент чи два, тож нічия — гарний результат, і вона краще для нас. Така команда заслуговує продовжити свій шлях.

Потрібно перемагати в останньому турі. А чому б і ні? На початку групового етапу ніхто не думав, що ми зможемо так зіграти. Можемо заслужити цей результат, і ми маємо нагоду продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

Ми вже добре зіграли проти Лейпцига на виїзді, і зараз можемо так само зіграти в домашній грі. Ми відмінно зіграли проти Реала і зрештою побачили гол. У будь-якому разі — буде бій. У нас молода, сильна команда, і ми прямуватимемо до перемоги.", — заявив український виконавець.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вдома приймати німецький РБ Лейпциг.