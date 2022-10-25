Шахтар гарантував собі участь в плей-офф Ліги Європи

Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Селтіка та здобув нічийний результат.
Завдяки цьому команда Ігора Йовічевіча стала недосяжною для того ж Селтіка в турнірній таблиці квартету, гарантувавши собі участь у плей-офф Ліги Європи.
Зазначимо, що "гірники" ще можуть кваліфікуватись до плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього потрібно обіграти РБ Лейпциг у заключному турі.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Шахтаря проти Селтіка.