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-
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-
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Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
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-
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Шахтар гарантував собі участь в плей-офф Ліги Європи

25 жовтня 2022

Селтік - Шахтар, getty images

Команда Ігора Йовічевіча досягла успіху.

Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Селтіка та здобув нічийний результат.

Завдяки цьому команда Ігора Йовічевіча стала недосяжною для того ж Селтіка в турнірній таблиці квартету, гарантувавши собі участь у плей-офф Ліги Європи.

Команда И В Н П З П О
1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 10
2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 9
3 Шахтар 5 1 3 1 8 6 6
4 Селтік 5 0 2 3 3 10 2


Зазначимо, що "гірники" ще можуть кваліфікуватись до плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього потрібно обіграти РБ Лейпциг у заключному турі.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Шахтаря проти Селтіка.

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