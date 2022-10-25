Шахтар гарантував собі участь в плей-офф Ліги Європи

Команда Ігора Йовічевіча досягла успіху.

Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Селтіка та здобув нічийний результат.

Завдяки цьому команда Ігора Йовічевіча стала недосяжною для того ж Селтіка в турнірній таблиці квартету, гарантувавши собі участь у плей-офф Ліги Європи.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 10 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 9 3 Шахтар 5 1 3 1 8 6 6 4 Селтік 5 0 2 3 3 10 2



Зазначимо, що "гірники" ще можуть кваліфікуватись до плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього потрібно обіграти РБ Лейпциг у заключному турі.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Шахтаря проти Селтіка.