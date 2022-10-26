Селтік — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар міг здобути визначний успіх на полі шотландського Селтіка, проте в турнірному плані ця звитяга б могла виключно потішити власне его команди Ігора Йовічевіча, бо в паралельній грі німецький РБ Лейпциг переміг мадридський Реал (3:2). Однак стався жахливий промах Данила Сікана, який уже поширився мережею по всьому світу, тож ще довго форвард "гірників" матиме скуповувати провину за нереалізований момент. Але міг Шахтар і програти, бо в суперників було достатньо гольових нагод для цього. Зрештою, зійшлись на золотій середині, і, як і можна було передбачити наперед, усе вирішиться в заключному турі. Ось тільки втрачати донеччанам уже фактично не буде що.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Селтік Парк (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк





Анатолій Трубін — 8,0. Цікаво, проте під час першої гри в голкіпера Шахтаря було трохи більше серйозних викликів від суперників, аніж у звітній дуелі. Проте Трубін що тоді, що зараз відстояв на найвищому рівні, і при цьому жодної провини з його боку в пропущеному м’ячі точно не вдасться знайти. Чотири сейви за матч та безліч перехоплених передач від суперників — за кількістю обсяг роботи був невражаючим, проте від того не менш важливим.

Лукас Тейлор — 5,5. Поява з перших хвилин бразильського правого захисника без належної ігрової практики в матчах до цього викликала певні питання до тренерського штабу, і зрештою Тейлор провів доволі посередню гру. Його передачі до чужого штрафного були виключно невдалими, а порозуміння з партнерами інколи була взагалі відсутнє. Чи не єдина опція, щодо обрання якої до Йовічевіча залишилось дуже багато питань.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 6,5. Пара центральних захисників донеччан добряче могла розлютити фанатів за втрату концентрації під час пропущеного голу, проте тоді наварила вся лінія оборони, тож звинувачувати саме Бондара та Матвієнка окремо було б недоречно. Певна річ, що під значним тиском суперників ці двоє не могли б завершити гру взагалі без помилок, тому й не пішли довгі передачі в Миколи, а Валерій міг інколи пограти на наших нервах раптовим брейкдансом у штрафному. Однак форварди суперників, за рідким виключенням, без опіки не залишались, а передачі в їхньому напрямку — перехоплювались.

Богдан Михайліченко — 6,0. Лівому захисникові "гірників" було також інколи непереливки всередині власного штрафного, бо з його флангів походила аж подвійна загроза передачами від Юрановича та Абади, позиції яких потім ще й освіжили заміни від Постекоглу. Мийхаліченка в підсумку добряче змусили побігати, переважно на власній половині поля, проте обігравали один-в-один лише за рідким винятком.

Тарас Степаненко — 6,5. Опорну зону Шахтаря суперники майже не навантажували безпосередніми діями, тому Степаненку ще й доводилось пошукати моменти для власної зустрічі з м’ячем. Проте, коли справа доходила до необхідності боротись, шансів опонентам Тарас не залишав.

Олександр Зубков — 5,5. Правому півзахиснику команди Йовічевіча цього вечора було складно віднайти свою гру в атаці, і в підсумку він згаяв чи не єдину свою нагоду забити, коли йому асистував Траоре перед своєю заміною.

Артем Бондаренко — 6,0. Інший гравець центру поля Шахтаря також був мало помітною дійовою особою на загальному тлі, бо його роль полягала в стримуванні випадів суперників у глибокій позиції. Посередня точність передач під час позиційного контролю при цьому залишила таке саме враження від виступу Бондаренка.

Георгій Судаков — 6,0. Півзахисник Шахтаря взагалі не вважається прямолінійним виконавцем, проте цього вечора він із якоїсь причини вирішив стати саме таким. Усі можливі передачі — виключно на Мудрика, тоді як інші партнери подекуди залишались незадоволеними обраними ним рішеннями. Як наслідок, Судаков так і не дійшов до створення бодай потенційної загрози.

Михайло Мудрик — 8,5. Допоки весь футбольний світ рахує потенційний прибуток Шахтаря від майбутнього продажу свого нападника, ми можемо тільки відзначити, що цей матч став черговим, у якому без Михайла на полі Шахтарю робити б було фактично нічого. Це викликає водночас і певну залежність від одного футболіста, який, до речі, висить на жовтій картці, тож не до кінця має допрацьовувати в захисті, проте за таких обставин "гірники" не мають особливо обмежувати себе у виборі зброї для ураження суперників. Мудрик забив та був одним із найбільш помітних гравців на чужій половині — саме те, на що й очікували від нього.

Лассіна Траоре — 5,5. Картер-Вікерс у захисті суперників настогид нападнику Шахтаря настільки, що той під завісу першого тайму сховався від нього на фланзі, звідки мав можливість уперше за матч зробити хоч щось корисне для атаки. Але Мудрик потенційно гольовим пасом не скористався. Зіграти з яскраво вираженим форвардом на вістрі Йовічевіч міг планувати лишень за тієї умови, що "гірники" мали б діяти першим номером із великою кількістю передач на вістря. Проте цей варіант не спрацював, тож Траоре став жертвою обставин, що склались.

Данило Сікан — 4,0. Така вже вдача в нападника, що, коли йому не вдається забити гол у виключно виграшній ситуації перед порожніми воротами, то це зрештою підбурює хвилю гейту стосовно нього. І певна річ, що кожен український уболівальник у тому моменті згадав, що це саме Сікан зробив гольову передачу на Мудрика фактично першим дотиком після виходу на поле. Уводити себе в оману ми не станемо, та й вам не радимо, а форварду, який цього сезону переважно вражає порожні ворота, цього разу не пощастило. Але нікого не здивує, якщо Данило згодом покладе вирішальний м’яч у ворота Лейпцига.

Іван Петряк, Сергій Кривцов — Ігор Йовічевіч у звітному матчі робив критично низьку кількість замін, дві з яких узагалі прийшлись на заключні секунди основного часу. І якщо де Петряка справа фактично не доходила, то Кривцову навіть випала нагода потрапити кадр за підсумком фолу Якумакіса проти нього в моменті з влучанням м’яча в стійку.

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