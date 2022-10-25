Шахтар зіграв унічию проти Селтіка
25 жовтня 2022
Колектив Ігора Йовічевіча відрізав шотландський колектив від участі в єврокубках навесні наступного року.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Селтік — Шахтар 1:1
Голи: Якумакіс, 34 — Мудрик, 58
Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі, Хатате (Тернбулл, 84) — Абада (Форрест, 65), Хакшабанович (Маеда, 65), Якумакіс — Фурухасі (Муй, 66).
Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сікан, 57).
Попередження: Матвієнко, Бондар, Степаненко, Зубков.