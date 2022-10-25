Шахтар зіграв унічию проти Селтіка

Колектив Ігора Йовічевіча відрізав шотландський колектив від участі в єврокубках навесні наступного року.

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Селтік — Шахтар 1:1

Голи: Якумакіс, 34 — Мудрик, 58



Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі, Хатате (Тернбулл, 84) — Абада (Форрест, 65), Хакшабанович (Маеда, 65), Якумакіс — Фурухасі (Муй, 66).



Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сікан, 57).



Попередження: Матвієнко, Бондар, Степаненко, Зубков.