Вівчаренко — про дебютний гол за Динамо: Момент, про який я мріяв усе життя

Захисник "біло-синіх" поділився враженнями після забитого м'яча за головну команду в Лізі чемпіонів.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Штурму (2:1) у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Момент, про який я мріяв усе життя. Мрія, яка завжди була головною – забити за рідну команду. Тепер вона збулася… Залишилося реалізувати мрію №1 – перемогти ворога та відновити Мир на Батьківщині. Україно, це перемога для тебе. Ми йдемо далі разом із нашими Воїнами. Слава Україні!", - написав Вівчаренко на своїй сторінці у Instagram.

Раніше стало відомо, коли Динамо зіграє проти Бенфіки.