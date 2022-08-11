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2
Шериф
1
09 серпня
20:00
Аполлон Лімасол
2
Маккабі Хайфа
0
09 серпня
20:00
Пюнік
0
Црвена Звезда
2
09 серпня
20:00
Мідтьюлланн
1
Бенфіка
3
09 серпня
20:45
Динамо Загреб
4
Лудогорець
2
09 серпня
21:00
Ференцварош
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Вівчаренко — про дебютний гол за Динамо: Момент, про який я мріяв усе життя

11 серпня 2022

Костянтин Вівчаренко, Instagram

Захисник "біло-синіх" поділився враженнями після забитого м'яча за головну команду в Лізі чемпіонів.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Штурму (2:1) у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Момент, про який я мріяв усе життя. Мрія, яка завжди була головною – забити за рідну команду. Тепер вона збулася… Залишилося реалізувати мрію №1 – перемогти ворога та відновити Мир на Батьківщині. Україно, це перемога для тебе. Ми йдемо далі разом із нашими Воїнами. Слава Україні!", - написав Вівчаренко на своїй сторінці у Instagram.

 

Раніше стало відомо, коли Динамо зіграє проти Бенфіки.

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