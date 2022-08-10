Динамо Київ в овертаймі здолало Штурм на шляху до Ліги чемпіонів

Австрійські суперники залишились у меншості під час овертаймів, чим полегшили завдання команді Мірчі Луческу.

На матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між австрійським Штурмом та київським Динамо непотрібно було довго очікувати, адже вже за тиждень від протистояння в польському місті Лодзь, яке завершилось перемогою команди Мірчі Луческу, футболісти цих клубів знову з’ясовували взаємини поміж собою. Зустріч на полі UPC-Арени в Граці була до певної міри непередбачуваною з огляду на той факт, що експерти ще перед початком першої гри віддавали перевагу колективу Крістіана Ільцера. Успіх українців їхньої думки жодним чином не змінив.

Керманичі обидвох команд на другу гру не стали суттєво відходити від стартових складів, які презентували тиждень тому, окрім того, що в складі Динамо Віктор Циганков нарешті з’явився на полі без зайвих труднощів, а в центрі захисту румунський фахівець зажадав побачити Олександра Сироту. Юний футболіст, вочевидь, трохи нервував від факту появи на полі, адже в середині першого тайму його незграбна передача назад у площину воріт ледь не застала зненацька Георгія Бущана.

Матч-відповідь за своїм сценарієм геть не був схожий на гру, яку ми бачили тиждень тому у виконанні обидвох команд. Динамо мало всі передумови для того, аби позбавити себе необхідності перейматись за стан справ на табло ще на початку зустрічі, проте Микола Шапаренко в дотик замкнув передачу Циганкова з правого флангу лише над воротами суперників. Австрійці були незібраними відносно побудови лінії власного захисту, тож кияни вірно робили, що намагались розгойдати суперників поміж флангами.

Однак що "біло-сині" робили невдало та необачно, так це залишали простріл на власній половині під контрнаступальні дії суперників. Це в підсумку призвело до суттєвих проблем на 27 хвилині, коли невдала передача назад від Бєсєдіна через центральне коло дозволила нападнику Гейлунну перехопити м’яч, а потім уже виступити на завершення пасу власного партнера за командою на лівий фланг чужих володінь. Бущан, який до цього видав кілька божевільних сейвів, свою команду врятувати від незручного пострілу суперника не зміг.

Український колектив на цьому моменті не мав намірів зупинятись у власних атаках, та й необхідності робити це в Динамо не було ніякої — Штурм виглядав командою, яка самовпевнено робить акцент на якісне виконання пострілів із-за меж штрафного майданчика, а натомість дає грати опонентам із м’ячем на власній половині. Моменти в гостей були в вигляді спроб пробити від Циганкова та Буяльського, проте значно більше напрацювався Бущан, коли послідовно тягнув удари від австрійців.

Друга половина гри стала до певної міри часом невизначеності, бо команди дуже не охоче намагались просунути власні фронти нападу вбік чужих воріт. Лишень час від часу наступи з обох боків завершувались пострілами, переважно, з дальньої відстані, проте голкіпера тримали високий рівень якості та надійності. Побачити за таких відносно спокійних умов момент із влучанням м’яча в поперечину, що вдалось зробити Денису Гармашу вже в компенсований час, було аж надто великою розкішшю, проте уникнути овертаймів це не завадило.

Мірча Луческу дуже не хотів, щоб його команді знову доводилось грати зайві хвилини в цьогорічному відборі Ліги чемпіонів, але що поробиш. Кияни, після нетривалої павзи, повернулись до справ, і майже одразу змогли зрівняти рахунок у звітній грі. Костянтин Вівчаренко на дальньому боці штрафного зумів завершити подачу з правого флангу від Циганкова. Таким чином спроба Луческу посилити фланги захисту під завісу основного часу цілком себе виправдала.

А вже незабаром самі ж футболісти Штурма допомогли Динамо зрештою перехопити ініціативу. Австрійський клуб дуже багато порушував правила, тож зрештою фол Саркарії на Вівчаренку призвів до другого попередження для гравця господарів. Чинити опір у меншості команда Ільцера була неготова, тож уже в другому додатковому таймі широку атаку Динамо завершив постріл Віктора Циганкова з правого флангу штрафного.

Таким чином, у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА від звітної пари команд зіграє саме київське Динамо. Суперником українського колективу стане лісабонська Бенфіка. У той самий час австрійський Штурм продовжить виступи вже на груповому етапі Лізі Європи УЄФА.Штурм Грац —1:2 (перший матч – 0:1)Гейлунн, 27 — Вівчаренко, 97, Циганков, 112Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте (Шнегг, 102) — Станкович (Фусейні, 103) — Гірлендер (Демаку, 103), Прасс (Вельс, 115) — Хорват (Ланг, 84) — Саркарія, Гейлунн (Любич, 75).Бущан — Кендзьора (Караваєв, 71), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 71) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Циганков, Бєсєдін (Ванат, 76), Шепелєв (Гармаш, 82, Андрієвський, 99).Попередження: Станкович, Саркарія, Газібегович, Вютріх, Прасс, Демаку — Сидорчук, Гармаш, Караваєв, Ванат, Циганков, Бущан