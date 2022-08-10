Тренер Штурма: Тримали Динамо Київ на межі від вильоту

Керманич австрійців прокоментував виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні австрійський Штурм зумів перевести двоматчеве протистояння проти київського Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА до овертаймів, проте в підсумку все одно зазнав поразки (1:2).

Штурм — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, головний тренер "чорно-білих" Крістіан Ільцер розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Це була абсолютно рівна гра. Були етапи, коли ми були кращими, а були етапи, коли Динамо було сильнішим.

Якщо не брати до уваги влучання в поперечину в компенсований до основного час, ми добре грали в захисті. Наші гравці чудово працювали, не даючи суперникам створювати багато моментів, та не втрачаючи жодного шансу зі свого боку.

На 60-й хвилині ми мали хороші шанси зробити рахунок 2:0, але, на жаль, не реалізували його. Не вистачало якихось дрібних деталей. Ми тримали киян на межі від вильоту, але в підсумку Динамо просто показало свій клас і заслужено вийшло до плей-оф", — заявив австрійський фахівець.

Нагадаємо, що Штурм вийшов до групового етапу Ліги Європи УЄФА, тоді як Динамо Київ дізналось свого наступного суперника за плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.