Тренер Штурма: Тримали Динамо Київ на межі від вильоту

10 серпня 2022

Крістіан Ільцер, newsfounded.com

Керманич австрійців прокоментував виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні австрійський Штурм зумів перевести двоматчеве протистояння проти київського Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА до овертаймів, проте в підсумку все одно зазнав поразки (1:2).

Штурм — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, головний тренер "чорно-білих" Крістіан Ільцер розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Це була абсолютно рівна гра. Були етапи, коли ми були кращими, а були етапи, коли Динамо було сильнішим.

Якщо не брати до уваги влучання в поперечину в компенсований до основного час, ми добре грали в захисті. Наші гравці чудово працювали, не даючи суперникам створювати багато моментів, та не втрачаючи жодного шансу зі свого боку.

На 60-й хвилині ми мали хороші шанси зробити рахунок 2:0, але, на жаль, не реалізували його. Не вистачало якихось дрібних деталей. Ми тримали киян на межі від вильоту, але в підсумку Динамо просто показало свій клас і заслужено вийшло до плей-оф", — заявив австрійський фахівець.

Нагадаємо, що Штурм вийшов до групового етапу Ліги Європи УЄФА, тоді як Динамо Київ дізналось свого наступного суперника за плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

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