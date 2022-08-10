Стало відомо, коли Динамо зіграє проти Бенфіки

Команди зустрінуться в рамках плей-оф Ліги чемпіонів.

В рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться із лісабонською Бенфікою, кольори якої представляє нападник збірної України Роман Яремчук.

Перший матч буде домашнім для Динамо та пройде у Лодзі на стадіоні Мейські у середу, 17 серпня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу ду Бенфіка. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що на Football.ua доступно відео голів та огляд матчу-відповіді Динамо проти Штурму.