Динамо зіграє проти Бенфіки у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів, а той, хто програє — у Лізі Європи.

Київське Динамо у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграло австрійський Штурм, дотиснувши суперника в овертаймі (2:1).

У наступному раунді плей-офф команда Мірчі Луческу зіграє проти португальської Бенфіки, за яку виступає українець Роман Яремчук.

На цій стадії турніру Бенфіка обіграла датський Мідтьюлланн у двох матчах – 4:1 та 3:1.

Перший матч пройде 16/17 серпня, а гра-відповідь — 23/24 серпня. Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів, а той, хто програє — у Лізі Європи.

Нагадаємо, минулого сезону Динамо та Бенфіка зустрічалися у груповому етапі Ліги чемпіонів. Перша гра в Києві закінчилася з рахунком 0:0, а в Португалії "орли" були сильнішими — 2:0.

На Football.ua можна переглянути відео голів у матчі Штурм — Динамо.