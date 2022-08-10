Прасс: Дуже гірко від поразки Динамо Київ, але Штурм дивиться вперед

Півзахисник Штурма прокоментував виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Австрійський Штурм за підсумками двоматчевого протистояння проти київського Динамо в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА був змушений поступитись місцем у плей-оф суперникам, навіть незважаючи на вдалу спробу переведення дуелі до овертаймів (1:2).

Штурм — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, півзахисник "чорно-білих" Александер Прасс розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми чудово почали і дуже добре реалізували те, що обговорювали. У нас були дійсно хороші проміжки в грі, під час яких ми контролювали хід зустрічі.

На жаль, ми не змогли підтримати енергію від першого голу, а в додатковий час кияни показали свій клас і зрівняли рахунок. Це дуже гірко, але ми дивимося вперед", — заявив австрійський фахівець.

Нагадаємо, що Штурм вийшов до групового етапу Ліги Європи УЄФА, тоді як Динамо Київ дізналось свого наступного суперника за плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.