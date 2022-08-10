Прасс: Дуже гірко від поразки Динамо Київ, але Штурм дивиться вперед

10 серпня 2022

Александер Прасс, kleinezeitung.at

Півзахисник Штурма прокоментував виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Австрійський Штурм за підсумками двоматчевого протистояння проти київського Динамо в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА був змушений поступитись місцем у плей-оф суперникам, навіть незважаючи на вдалу спробу переведення дуелі до овертаймів (1:2).

Штурм — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри, півзахисник "чорно-білих" Александер Прасс розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми чудово почали і дуже добре реалізували те, що обговорювали. У нас були дійсно хороші проміжки в грі, під час яких ми контролювали хід зустрічі.

На жаль, ми не змогли підтримати енергію від першого голу, а в додатковий час кияни показали свій клас і зрівняли рахунок. Це дуже гірко, але ми дивимося вперед", — заявив австрійський фахівець.

Нагадаємо, що Штурм вийшов до групового етапу Ліги Європи УЄФА, тоді як Динамо Київ дізналось свого наступного суперника за плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

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