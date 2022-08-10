Штурм — Динамо Київ. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське Динамо завершило двоматчеве протистояння проти австрійського Штурму з двома перемогами на своєму рахунку, однак знову для виходу до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА команді Мірчі Луческу знадобилось зіграти додатковий час. Суперники не створювали перед "біло-синіми" надскладних викликів, однак із здобуттям необхідного результату в підсумку в українського колективу виникли певні труднощі. Вчасні рішення від тренерського штабу зуміли схилити шалі терезів на користь Динамо, тож проти лісабонської Бенфіки гратимуть саме вони.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на UPC-Арена (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ



Георгій Бущан — 7,5. Голкіпер Динамо в своєму черговому єврокубковому матчі демонструє перформанс, після якого важко буде уявити "біло-синіх" без нього в рамці воріт. Бущан пропустив цього разу один м’яч, проте врятував команду від куди більших проблем до та після цього прикрого епізоду. Окрім того, точна можна було сказати, що ніхто із захисників киян не нудьгував, бо партнер у рамці воріт добряче роздавав на горіхи за першого ж недопрацювання з їхнього боку.

Томаш Кендзьора — 6,5. Правий захисник Динамо не мав потреби відчайдушно бігти вперед на підтримку Віктора Циганкова в лінії атаки. Скоріше навпаки, саме нападник більше розташовувався позаду задля того, аби Кендзьора зазнавав не настільки значного тиску збоку опонентів. На жаль, і на рахунок поляка можна частково записати пропущений командою Луческу м’яч, бо саме він мав можливість останнім перехопити гольову передачу, проте не встиг правильно зорієнтуватись у ситуації. Певна річ, що з роками Кендзьора не стає спритнішим.

Олександр Сирота — Ілля Забарний — 6,5. У порівнянні з першою частиною дуелі, цього разу пара в центрі захисту киян була оновлена за рахунок появи Сироти. Олександр добряче перелякав уболівальників свого клубу недбалою передачею назад на голкіпера під час першого тайму, проте той момент у підсумку змусив його зібратись із думками, і більше не залишати особливих шансів суперникам. Штурм уникав контактів безпосередньо з центром захисту киян, тому вони, хоча й не без недоліків, переважно порались із навантаженням.

Владислав Дубінчак — 6,5. Однією лишень кількістю спроб передач до чужого штрафного зі свого флангу захист суперників Дубінчак пробити так і не зміг, тому зрештою Луческу долучив його до свого переліку ротації за ходом гри. Владислав за час, який йому довірили провести на полі, не мав особливих проблем із протистоянням із опонентами віч-на-віч, та й позиційно намагався уникати суттєвих помилок.

Сергій Сидорчук — 6,0. Добряче підставив свого капітана недбалою передачею посеред першого тайму Бєсєдін, хоча до та після цього Сидорчук провів поєдинок на цілком схвальному рівні. Одне лишень бентежить — навіщось було потрібно наражатись на попередження за неспортивну поведінку, і як підсумок залишати команду без гравця основного складу на надважливу зустріч проти Бенфіки. Хоча й капітан не міг пройти повз, коли молодого гравця ображають.

Микола Шапаренко — 7,0. Черговий матч у виконанні центрального півзахисника Динамо, коли він виконує величезний обсяг роботи у всіх можливих зонах захисту, та ще й встигає допомагати команді на чужій половині поля під час атак. Шапаренко, здається, не зупинявся навіть тоді, коли переможця зустрічі вдалось визначити наперед за рахунок другого голу киян. Промахнувся під час першого гольового моменту в звітній зустрічі — єдине, за що можна серйозно дорікнути.

Віктор Циганков — 8,0. Багаторічний лідер атак київського Динамо відіграв ще один матч, за підсумками якого ні в кого виникне сумнівів у тому, що саме дії Циганкова призвели в підсумку до перемоги його клубу. Основна гострота під час основної частини від "біло-синіх" мала походження саме від правого вінгера столичного колективу, а вже в компенсований час одразу дві результативні дії його авторства остаточно зняли питання щодо майбутнього суперника лісабонської Бенфіки.

Віталій Буяльський — 6,0. Відмінну нагоду мав півзахисник Динамо одразу після пропущеного його командою голу, проте не впорався з виконанням удару головою. Після того епізоду Буяльський на певний час став непомітним у нападі, проте вдало повернувся до гри вже під час овертаймів, і в підсумку став визначальною фігурою в другій гольовій комбінації киян.

Владимир Шепелєв — 5,5. Закрити позицію в нападі на лівому фланзі за рахунок появи Шепелєва було черговою спробою Луческу вирішити нагальні кадрові проблеми команди. На жаль, як і під час першої гри, Володимир навряд чи сам залишиться задоволений від свого перебування на футбольному полі. Важко було помітити українця під час атакувальних дій, хоча Штурм зухвало залишав для суперників занадто багато простору на своїй половині. Було б ним ще кому користуватись.

Артем Бєсєдін — 5,0. Нападника Динамо Київ уже не перший рік багато критикують через його стиль гри, і набагато рідше можна почути схвальні відгуки відносно його виступів. Утім, після такої зустрічі, якою була для Бєсєдіна звітна, зачепитись у позитивній оцінки стосовно нього буде зовсім важко. Гольових моментів на його рахунку не опинилось, як і вдалих дій перед чужими володіннями також. А ще й ця результативна помилка посеред першого тайму…

Олександр Караваєв — 6,0. Гравець правого флангу киян лише одним фактом своєї появи на футбольному полі нікого не міг здивувати, проте розташовувався вище за Кендзьору, тож мав можливість частіше приносити користь своєчасними діями на чужій половині поля. Безпосередньо на стан справ на табло Караваєв цього разу не мав впливу, тож на його рахунку не буде видовищної результативної серії. Однак на загальному тлі цей виконавець точно не випадав.

Костянтин Вівчаренко — 7,5. Своїм своєчасним відчуттям моменту та замінами на обох флангах захисту Мірча Луческу фактично виграв звітну зустріч. І якщо в першій частині дуелі ключовим фактором успіху киян став гравець правого флангу, то в матчі-відповіді несподівано вистрілив геть юний футболіст. Вівчаренку вдалось зберегти тиск на оборону суперників через свій бік поля на тому ж самому рівні, що й до нього здійснював Владислав Дубінчак, проте якщо попередник не дуже-то й поспішав заходити до штрафного, то його наступник сміливо ввімкнувся до епізоду саме тоді, коли це було найбільш потрібно.

Владислав Ванат — 6,5. Юний нападник киян проглядався в якості заміни або для гравця на вістрі атаки, або як опція для підсилення лівого флангу нападу. У підсумку, Ванат вийшов саме замість Бєсєдіна, і хоча доволі довго не міг найти собі необхідного місця в чужому штрафному, усе ж таки долучився до результативної комбінації з глибини поля під час другого голу Динамо.

Денис Гармаш — півзахисник "біло-синіх" у звітній зустрічі відіграв зовсім небагато часу, хоча його поява на полі наприкінці основного часу ледь не завершилась результативним пострілом, який би зробив фактично неможливими овертайми. Шкода, що потім Гармаш отримав "зайву" жовту картку, хоча ще гіршою новиною для нього було пошкодження, яке ризикує залишити Дениса взагалі поза поточним відбірковим циклом.

Олександр Андрієвський — остання заміна від Мірчі Луческу була спрямована на підсилення атакувальної спроможності Динамо вже в другому овертаймі, що на тлі тільки-но забитого м’яча виглядало цілком логічним рішенням. Зрештою, безпосередній внесок до другої результативної дії киян ізбоку Андрієського оцінити складно, проте він удало в тому епізоді організував простріл для передачі Ваната на Буяльського.