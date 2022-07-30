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Олімпіакос
0
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Динамо Київ — Штурм: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

30 липня 2022

ФОТО ФК ДИНАМО

Кияни будуть протистояти австрійському клубу.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти штурму з австрійського міста Грац.

На минулій стадії команда Мірчи Луческу пройшла турецький Фенербахче за сумою двох матчів (2:1). Штурм тільки розпочинає свою єврокубкову кампанію з цього раунду.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Динамо — Штурм. Старт 3 серпня о 21:00 за київським часом.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок Динамо проведе у польському Лодзі на місцевому муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі.

Що стосується Штурма, то чемпіонат Австрії вже розпочався. У першому турі команда зіграла унічию (1:1) проти Вольфсберга.

Додамо, що кияни ще жодного разу у своїй історії не зустрічались із Штурмом.

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