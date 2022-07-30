Динамо Київ — Штурм: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти штурму з австрійського міста Грац.
На минулій стадії команда Мірчи Луческу пройшла турецький Фенербахче за сумою двох матчів (2:1). Штурм тільки розпочинає свою єврокубкову кампанію з цього раунду.
Онлайн-трансляція матчу
На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Динамо — Штурм. Старт 3 серпня о 21:00 за київським часом.
Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок Динамо проведе у польському Лодзі на місцевому муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі.
Що стосується Штурма, то чемпіонат Австрії вже розпочався. У першому турі команда зіграла унічию (1:1) проти Вольфсберга.
Додамо, що кияни ще жодного разу у своїй історії не зустрічались із Штурмом.