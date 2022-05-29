Робертсон: Ліверпуль міг би зіграти краще, особливо у другому таймі

Шотландський захисник незадоволений виступом своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон прокоментував поразку своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (0:1).

"Ми спустошені. Ось що буває, коли виходиш у фінал і не виграєш. Якщо бути чесними, ми могли б зіграти трохи краще, особливо у другому таймі. Ми не дуже добре розпочали, вони більше взялися за гру.

Реал — це досвідчена команда, і щойно вони виходять уперед, вони знають, як перемагати у фіналах, і вони це показали", — наводить слова Робертсона ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал.