Клопп: Різниця між 2018 роком і теперішнім у тому, що я бачу, що Ліверпуль знову буде грати в фіналі незабаром

Керманич прокоментував поразку в фіналі Лізі чемпіонів.

Англійський Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні зазнав мінімальної поразки від мадридського Реалу (0:1).

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри поділився своїми враженнями від побаченого на полі.

"Після гри, коли я побачив статистику, володіння було 50:50. Ми мали набагато більше ударів, зокрема в отвір воріт, але найбільш вагома статистика була абсолютно на боці Мадрида.

Просто для того щоб зафіксувати, щоб ніхто не подумав, що я не привітаю Реал Мадрид із перемогою, я роблю це прямо зараз. Але я також хотів би привітати усіх присутніх на стадіоні і причетних до клубу поза його межами.

Суперники забили гол, а ми ні — це найпростіше пояснення у світі футболу, і все одно його важко, жорстко отримати на свою користь. Коли воротар суперників є найкращим гравцем на полі, то певна річ, що щось не так у наших суперників. У нас було, я гадаю, три дійсно великі шанси, але Куртуа зробив неймовірні сейви. Я б хотів мати ще кілька нагод такого калібру.

У заключній третині ми могли б відіграти краще: паси, комбінації, особливо — під кінець гри. Усе що летіло убік Куртуа не мало особливого сенсу. У нас була найкраща фаза в грі, мабуть, після того, як вони зробили рахунок 1:0.

У першому таймі були хороші моменти. Наприклад, коли ми знайшли Садіо переводом на лівий фланг штрафного. Це було добре. У другому таймі ми хотіли пограти трохи більше у їхньому штрафному. Проблема полягає в тому, що коли ти граєш проти Реала, і вони захищаються так глибоко, загроза контратаки, які вони проводять, величезна. Ви не можете ігнорувати це.

Щодо подій навколо стадіону до початку гри, то я знаю не так багато, і я ще не мав нагоди поговорити зі своєю сім’єю стосовно цього. Але я знаю, що певним фанатам було дуже важко потрапити на стадіон, проте причин цього поки не знаю. Я чув, що УЄФА проведе подальші розслідування, щоб з’ясувати, що там відбулося. Я чув певні речі, які були нехорошими, неприємними. Очевидно, що там було відбулося щось неправильне.

Зрештою, мої хлопці провели чудовий сезон. Два змагання, які ми не змогли виграти, ми виграли не з мінімальним відставанням — одне очко та 0:1. Про що це говорить? Манчестер Сіті протягом сезону був на одне очко краще, а сьогодні ввечері Мадрид був на один гол краще за нас. Власне про Ліверпуль це взагалі нічого не говорить.

Різниця між 2018 роком і теперішнім у тому, що я бачу, що ми знову будемо грати в фіналі незабаром. У 2018 році я, можливо, бажав цього, але не міг знати напевно. Ця команда дійсно конкурентоспроможна, у неї неймовірне ставлення до справи, тому ми обов’язково будемо знову в фіналі", — заявив німецький фахівець.