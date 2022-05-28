Тотальна перевага Ліверпуля за ударами: статистика першого тайму

Пропонуємо до вашої уваги статистичне зведення за підсумками першої половини гри.

У рамках фінального поєдинку поточного розіграшу Ліги чемпіонів у Парижі, на Стад де Франс, грають Реал та Ліверпуль.

Перша половина гри пройшла при домінуванні підопічних Юргена Клоппа. "Червоні" пробили по воротах суперника десять разів, тоді як Реал лише раз.

За кількістю атак Ліверпуль перевершив суперника втричі – 30 спроб проти 10 у іспанської команди.

Щодо кутових, то тут у команд паритет — 1:1.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом почався з затримкою. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.