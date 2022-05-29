Ліверпуль виступив із заявою щодо заворушень біля стадіону

Мерсисайдці попросили розпочати розслідування.

Стартовий свисток судді поєдинку Ліверпуль – Реал пролунав з суттєвою затримкою через події біля стадіону.

Ліверпуль виступив із заявою, попросивши розпочати розслідування інциденту.

"Ми дуже розчаровані проблемами з входом на стадіон та проблемами периметру безпеки, з якими вболівальники Ліверпуля зіткнулися сьогодні ввечері на Стад де Франс.

Це найкращий матч у європейському футболі, і вболівальникам не портрібно переживати сцени, свідками яких ми стали сьогодні.

Ми офіційно попросили провести розслідування причин цих неприйнятних проблем", — йдеться мова у заяві.

Нагадаємо, що за межами стадіону був застосований сльозогінний газ.