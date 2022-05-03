Емері: Ми налаштовані зіграти в наш футбол і повернутися у гру

03 травня 2022

Унаї Емері, Getty Images

Наставник "жовтої субмарини" поділився своїми думками перед грою з Ліверпулем.

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Ми раді грати у півфіналі Ліги чемпіонів. Ми налаштовані зіграти в наш футбол і повернутися у гру. Хочемо насолодитися цим моментом з нашими вболівальниками.

У нас хороша домашня форма, але починати з 0:2 складно. Ми шукатимемо можливості створити нагоди, які дозволять нам скоротити відставання. Скасування правила виїзного голу піде нам користь. Домашній фактор був ключовим для Ліверпуля, але ми змогли добре оборонятися і не дали їм змогу збільшити перевагу.

Ми граємо перед нашими вболівальниками і мусимо перемогти. Нам треба провести сильну гру в обороні. Ми мусимо провести ідеальний матч, створити Ліверпулю проблеми, які ніхто їм не створював. Вам треба шукати слабкі сторони", — наводить слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Вільярреал – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 3 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 2:0 на користь підопічних Юргена Клоппа.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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