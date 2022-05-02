Клопп: Якщо Вільяреал обіграє нас з рахунком, який виведе їх у фінал, ми привітаємо суперника

Німецький тренер висловився перед грою Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клоппа дав коментар перед півфінальним матчем Ліги чемпіонів проти Вільяреала.

"Ми повинні постаратися перемогти на виїзді. Знаємо, що суперник зробить усе, щоб відігратися. Півфінали Ліги чемпіонів легкими не бувають, і цей не виняток. Фінал, можливо, буде важливішим, але зараз це найважливіший матч.

Ніколи не знаєш, чи буде у тебе шанс знову зіграти у півфіналі, тому такі можливості треба цінувати та ставитися до них з усією відповідальністю, і ми підготуємось до матчу якнайкраще. Ми дуже хотіли дійти до цієї стадії і дуже хочемо у фінал, але якщо Вільяреал обіграє нас з рахунком, який виведе їх у фінал, ми привітаємо суперника.

Відчувати проблеми — це не означає, що ти відчуваєш проблеми постійно. Це означає відчути проблему та відреагувати. Саме це ми маємо робити", — наводить слова Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Вільярреал – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 3 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь "червоних".