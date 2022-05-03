Вільярреал — Ліверпуль: де дивитись матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

03 травня 2022

Ліверпуль - Вільярреал, Getty Images

"Жовта субмарина" спробує відігратися після виїзної поразки в Англії.

Іспанський Вільярреал у рамках півфінального матчу у відповідь Ліги чемпіонів на своєму полі прийме англійський Ліверпуль.

У прямому ефірі матч покажуть відеосервіси MEGOGO та Volia TV.

Крім того, на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Зазначимо, що головним арбітром матчу призначено голландського рефері Данні Маккелі.

Нагадаємо, матч Вільярреал – Ліверпуль відбудеться сьогодні, 3 травня, о 22:00 за київським часом. Перший матч закінчився з рахунком 2:0 на користь підопічних Юргена Клоппа.

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