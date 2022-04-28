Семеро футболістів Ліверпуля потрапили до команди тижня Ліги чемпіонів

28 квітня 2022

Getty Images

Ще троє з Манчестер Сіті та Карім Бензема з Реала.

Прес-служба УЄФА опублікувала символічну команду тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів.

До складу найкращих увійшли одразу семеро гравців Ліверпуля – ще троє представляють Манчестер Сіті, а останній – Реал.

Воротар: Алісон Бекер (Ліверпуль).

Захисники: Ендрю Робертсон, Вірджіл ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (всі — Ліверпуль).

Півзахисники: Філ Фоден, Бернарду Сілва, Кевін Де Брейне (всі — Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара, Садіо Мане (обидва — Ліверпуль).

Нападник: Карім Бензема (Реал).

Раніше повідомлялося, що Бензема в черговий раз претендує на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів.

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