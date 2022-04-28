Стрічка новин

16:58

Семеро футболістів Ліверпуля потрапили до команди тижня Ліги чемпіонів

15:42

Фернандіньо: У Мадриді Манчестер Сіті буде розумнішим і спробує виграти

13:00

Клопп: Золотий м’яч для Мане? Я не роздаю жодних нагород

11:47

Робертсон: Якщо ви не можете бігати всі 90 хвилин у грі такого рівня, то коли ви взагалі це плануєте робити?

11:20

Гендерсон: Маємо віддати належне Вільярреалу

10:35

Тіаго: Немає часу на те, аби думати про матч-відповідь

10:05

Клопп: Для того, щоб Ліверпуль вийшов до фіналу, ще взагалі нічого не зроблено

08:50

Рульї: Шкода, що пропустили настільки безглуздий гол

08:25

Ло Чельсо: Нічого ще не вирішено

07:50

Пау Торрес: Гол у перші десять хвилин вдома поверне Вільярреал до гри