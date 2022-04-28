Семеро футболістів Ліверпуля потрапили до команди тижня Ліги чемпіонів

Прес-служба УЄФА опублікувала символічну команду тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших півфінальних матчів.
До складу найкращих увійшли одразу семеро гравців Ліверпуля – ще троє представляють Манчестер Сіті, а останній – Реал.
Воротар: Алісон Бекер (Ліверпуль).
Захисники: Ендрю Робертсон, Вірджіл ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (всі — Ліверпуль).
Півзахисники: Філ Фоден, Бернарду Сілва, Кевін Де Брейне (всі — Манчестер Сіті), Тьяго Алькантара, Садіо Мане (обидва — Ліверпуль).
Нападник: Карім Бензема (Реал).
Раніше повідомлялося, що Бензема в черговий раз претендує на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів.