Емері: Ліверпуль не дав нам взяти гру під контроль

28 квітня 2022

Унаї Емері, Getty Images

Керманич Вільярреалу прокоментував поразку від Ліверпуля.

Іспанський Вільярреал напередодні на Енфілді зазнав поразки від англійського Ліверпуля в рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (0:2).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері після завершення гри поділився емоціями від виступів команди у звітній грі.

"У півфіналі вам доводиться зустрічатися проти таких потужних суперників, як Ліверпуль, тому здивувати когось дуже важко. Це була гра, у якій ми хотіли виграти, але не змогли.

Суперники не дали нам взяти гру під контроль, ми навіть не мали змоги пришвидшитися в атаці. Сьогодні потрібно було чинити опір в обороні настільки, наскільки це взагалі можливо, щоб мати бодай якісь шанси у другій грі.

Із цією задачею ми впоралися. Матч-відповідь буде інакшим, тому що ми збираємося запропонувати суперникам інший футбол.

Ми знаємо, що вони фаворити, кращі за нас, але разом із тим ми знаємо, що можемо з ними конкурувати. Сьогодні ми цього не зробили, тому мені немає чого сказати. Іноді й негативні результати потрібно детально розглядати.

Сьогодні могло бути гірше, ми не заслуговували на краще. У нас був план, але реалізувати його не вийшло. Навіть у контратаках ми грали погано.

Ситуація значно б погіршилася, якби вони не отримали офсайд під час одного з власних голів — у нас не було б шансів жодних шансів. Ми не мали змогу покращити цей результат, але залишилося ще 90 хвилин, і ми спробуємо змінити стан справ.

Ми працюємо з тим, що маємо, та дійшли до цієї стадії тільки тому, що ми щось для цього зробили. У всіх кваліфікаційних раундах до цього було дві гри, тому ми знову сподіватимемося всіх здивувати", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.

Источник: Marca

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