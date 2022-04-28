Емері: Ліверпуль не дав нам взяти гру під контроль

Керманич Вільярреалу прокоментував поразку від Ліверпуля.

Іспанський Вільярреал напередодні на Енфілді зазнав поразки від англійського Ліверпуля в рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (0:2).

Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері після завершення гри поділився емоціями від виступів команди у звітній грі.

"У півфіналі вам доводиться зустрічатися проти таких потужних суперників, як Ліверпуль, тому здивувати когось дуже важко. Це була гра, у якій ми хотіли виграти, але не змогли.

Суперники не дали нам взяти гру під контроль, ми навіть не мали змоги пришвидшитися в атаці. Сьогодні потрібно було чинити опір в обороні настільки, наскільки це взагалі можливо, щоб мати бодай якісь шанси у другій грі.

Із цією задачею ми впоралися. Матч-відповідь буде інакшим, тому що ми збираємося запропонувати суперникам інший футбол.

Ми знаємо, що вони фаворити, кращі за нас, але разом із тим ми знаємо, що можемо з ними конкурувати. Сьогодні ми цього не зробили, тому мені немає чого сказати. Іноді й негативні результати потрібно детально розглядати.

Сьогодні могло бути гірше, ми не заслуговували на краще. У нас був план, але реалізувати його не вийшло. Навіть у контратаках ми грали погано.

Ситуація значно б погіршилася, якби вони не отримали офсайд під час одного з власних голів — у нас не було б шансів жодних шансів. Ми не мали змогу покращити цей результат, але залишилося ще 90 хвилин, і ми спробуємо змінити стан справ.

Ми працюємо з тим, що маємо, та дійшли до цієї стадії тільки тому, що ми щось для цього зробили. У всіх кваліфікаційних раундах до цього було дві гри, тому ми знову сподіватимемося всіх здивувати", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь між іспанським Вільярреалом та англійськи Ліверпулем відбудеться 3 травня.