Вільярреал — Ліверпуль. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Ліверпуль у рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів вирушить у гості до Вільярреала.

Вільярреал — Ліверпуль

Вівторок, 3 травня, 22.00. Стадіон Де Ла Кераміка (Вільяреал). Головний арбітр зустрічі Данні Маккелі (Нідерланди).

У першому матчі, який проходив в Англії, команда Унаї Емері зазнала поразки з рахунком 0:2, пропустивши два голи на початку другої половини гри. "Жовтій субмарині" вкрай важко нав'язати боротьбу такому супернику за вихід далі після поразки у два м'ячі, але немає сумнівів, що іспанці вірять в успіх.

Після матчу проти Ліверпуля Вільярреал провів зустріч у рамках чемпіонату Іспанії проти Алавеса та зазнав поразки з рахунком 1:2. Навряд чи цей результат добре вплине на психологічний стан команди, проте Емері зміг дати відпочинок деяким важливим виконавцям. "Жовта субмарина" продовжує боротьбу за єврокубки у чемпіонаті, але пріоритет очевидний.

У Ліверпуля боротьба за чемпіонський титул в Англії розгортається значно серйозніше — "червоні", як і раніше, відстають від Манчестер Сіті на один бал і не можуть оминути суперника. Минулого туру АПЛ команда Югена Клоппа мінімально обіграла Ньюкасл завдяки голу Набі Кейта. Тренерський штаб Ліверпуля зміг провести лише невелику ротацію.

Може вийти дуже символічно, якщо Ліверпуль та Манчестер Сіті розігруватимуть титул у чемпіонаті Англії, а також змагатимуться за перемогу у Лізі чемпіонів.

Статистика особистих зустрічей між Ліверпулем та Вільярреалом налічує три гри – дві завершилися перемогами "червоних", але також була поразка.

Щодо кадрової ситуації, то Юрген Клопп, як і раніше, навряд чи зможе розраховувати на Фірміно. У Вільярреала ж не варто очікувати на Альберто Морено.

Орієнтовні склади:

Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян – Чуквезе, Капу, Парехо, Данжума – Ло Чельсо, Ж. Морено

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас

Не зіграють: А. Морено – Джонс

Під питанням: Ж. Морено, Коклен, Піно — Фірміно

Цікаві факти:

Ліверпуль виграв 9 із останніх 11 матчів (Ліга чемпіонів).

Ліверпуль забив як мінімум 2 голи в 10 з останніх 11 матчів (Ліга чемпіонів).

В останніх 3 матчах Вільярреала (Ліга чемпіонів) було забито менше 2,5 голів.

Тренери кажуть:

Унаї Емері, Вільярреал:

"У нас хороші результати вдома. Починати з 0:2 непросто. Намагатимемося створювати під час матчу ситуації, які допоможуть нам зрівняти рахунок. Відмова від правила про голи на виїзді нам на руку. Ми граємо перед своїми вболівальниками та хочемо перемогти. Треба надійно зіграти в обороні. Намагатимемося показати свій футбол, який відрізнятиметься від гри в Ліверпулі".

Юрген Клопп, Ліверпуль:

"Ніколи не знаєш, чи буде у тебе шанс знову зіграти у півфіналі, тому такі можливості треба цінувати і ставитися до них з усією відповідальністю, і ми підготуємося до матчу якнайкраще. Ми дуже хотіли дійти до цієї стадії і дуже хочемо у фінал, але , якщо "Вільяреал" обіграє нас із рахунком, який виведе їх у фінал, ми привітаємо суперника".