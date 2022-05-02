Вільярреал — Ліверпуль: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція півфінальної зустрічі Лігі чемпіонів.

У рамках другого півфінального матчу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє на виїзді проти іспанського Вільяреала.

Гра відбудеться на стадіоні Де Ла Кераміка у Вільярреалі. Початок – о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Онлайн-трансляція матчу Вільярреал — Ліверпуль

Статистика особистих зустрічей між Ліверпулем та Вільярреалом налічує три гри – дві завершилися перемогами "червоних", але також була поразка.

Щодо кадрової ситуації, то Юрген Клопп, як і раніше, навряд чи зможе розраховувати на Фірміно. У Вільярреала ж не варто очікувати на Альберто Морено.

Півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів між Вільярреалом і Ліверпулем обслуговуватиме голландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі.