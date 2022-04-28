Ліверпуль — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги відеоогляд першого матчу півфіналу ЛЧ.

В першому матчу півфіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі не залишив шансів Вільярреалу, але зміг забити лише два м'ячі.

Хендерсон, а згодом гол Еступіньяна в свої ворота вирішили долю матчу. Втім, списувати "сумбарину" ще зарану, адже вона звикла вже дивувати в цьому розіграші ЛЧ.

Ліверпуль — Вільярреал 2:0

Голи: Хендерсон, 53, Еступіньян, 55 (авт.)



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Конате, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Кейта, 72), Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане (Жота, 73), Діас (Орігі, 81).



Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян (Трігерос, 72) — Парехо (Ор’є, 71), Капу — Чуквезе (Діа, 73), Коклен (Педраса, 57) — Ло Чельсо, Данжума (Алькасер, 86).



Попередження: Ван Дейк — Еступіньян, Ло Чельсо