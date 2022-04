Гол Родріго визнано найкращим на тижні в Лізі чемпіонів

Забитий м'яч нападаючого мадридського Реала Родріго у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі визнаний найкращим голом турніру на цьому тижні. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

21-річний бразилець забив свій гол на 80 хвилині поєдинку після шикарної гольової передачі у виконанні півзахисника Лукі Модріча.

🇧🇷 Rodrygo wins Goal of the Week after turning in a magical cross from Modrić 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/cCZRTf2LSu