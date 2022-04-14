Гол Родріго визнано найкращим на тижні в Лізі чемпіонів

14 апреля 2022

Родріго, Getty Images

Автором шедевральної гольової передачі виступив ветеран "вершкових" Лука Модріч.

Забитий м'яч нападаючого мадридського Реала Родріго у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі визнаний найкращим голом турніру на цьому тижні. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

21-річний бразилець забив свій гол на 80 хвилині поєдинку після шикарної гольової передачі у виконанні півзахисника Лукі Модріча.

Цей м'яч дозволив "вершковим" перевести гру у додатковий час, де Карім Бензема своїм голом приніс Реалу путівку до півфіналу турніру.

Нагадаємо, Реал пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Манчестер Сіті, який здолав Атлетіко.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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