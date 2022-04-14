Гол Родріго визнано найкращим на тижні в Лізі чемпіонів

Забитий м'яч нападаючого мадридського Реала Родріго у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі визнаний найкращим голом турніру на цьому тижні. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
21-річний бразилець забив свій гол на 80 хвилині поєдинку після шикарної гольової передачі у виконанні півзахисника Лукі Модріча.
Цей м'яч дозволив "вершковим" перевести гру у додатковий час, де Карім Бензема своїм голом приніс Реалу путівку до півфіналу турніру.
Нагадаємо, Реал пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Манчестер Сіті, який здолав Атлетіко.