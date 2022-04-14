Ліверпуль зрівнявся з МЮ за кількістю виходів до півфіналу Ліги чемпіонів

Це рекордний показник для англійських клубів у найпрестижнішому турнірі.

Ліверпуль у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розписав світову з португальською Бенфікою (3:3), але пройшов далі за рахунок перемоги в першій грі.

За інформацією William Hill, для Ліверпуля це буде вже 12-й півфінал в історії клубу.

Таким чином, "червоні" повторили рекордний показник з виходів до півфіналу Ліги чемпіонів, який раніше належав Манчестеру Юнайтед. Слідом за ними йде Челсі — лондонський клуб вісім разів діставався півфіналу ЛЧ.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє проти Вільярреала, який зміг пройти мюнхенську Баварію.