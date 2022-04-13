Ліверпуль зіграв унічию з Бенфікою та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Ліверпуль у рамках чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Бенфіку та зіграв внічию з рахунком 3:3.
"Червоні" здобули перевагу у два м'ячі, але точні удари Романа Яремчука та Дарвіна Нуньєса відновили паритет.
Нічійного результату Ліверпулю вистачило для виходу в наступну стадію.
Ліверпуль — Бенфіка 3:3
Голи: Конате, 21, Фірміно, 55, 65 – Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньєс, 82
Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Матіп, Конате, Цимикас – Мілнер (Тіаго Алькантара, 58), Хендерсон (Фабіньо, 58), Кейта – Фірміно, Діогу Жота (Салах, 57), Діас (Мане, 66).
Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Вертонген, Отаменді, Грімальдо – Таарабт (Жоау Маріу, 66), Діогу Гонсалвеш (Яремчук, 46), Вайгль, Евертон – Нуньєс, Гонсалу Рамуш (Паулу Бернарду, 78).