лента новостей

00:04

Манчестер Сіті втримав путівку до півфіналу Ліги чемпіонів у битві проти Атлетіко

23:58

Ліверпуль зіграв унічию з Бенфікою та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

23:44

Яремчук забив у матчі проти Ліверпуля

22:59

Манчестер Сіті проводить сотий матч у Лізі чемпіонів

20:57

Зінченко розпочне з лавки для запасних матч-відповідь проти Атлетіко

14:34

Вернер: Рано повірили в те, що вийшли до півфіналу

13:49

Анчелотті виходить у півфінали Ліги чемпіонів чотири десятирічча поспіль

13:06

Гвардіола: На всяк випадок — у нас є Едерсон. Він геть божевільний!

12:31

Сімеоне: Мрій та побажань Атлетіко недостатньо

11:43

Челсі — королі сердець, Реал — королі епізодів: підсумки божевільного матчу на Сантьяго Барнабеу