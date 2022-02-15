Неймар не выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с Реалом

15 февраля 2022

Неймар, Getty Images

Бразильский форвард из-за травмы не играет с конца ноября прошлого года.

Нападающий ПСЖ Неймар начнет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала на скамейке запасных. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, бразилец только-только восстановился после травмы и впервые попал в заявку клуба с ноября прошлого года.

"Сегодня Неймар начнет игру на скамейке запасных, но он чувствует себя намного лучше", — сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

Матч ПСЖ — Реал состоится на стадионе Парк де Пренс в Париже. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Источник: RMC

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