Неймар не выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче с Реалом

Бразильский форвард из-за травмы не играет с конца ноября прошлого года.

Нападающий ПСЖ Неймар начнет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала на скамейке запасных. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, бразилец только-только восстановился после травмы и впервые попал в заявку клуба с ноября прошлого года.

"Сегодня Неймар начнет игру на скамейке запасных, но он чувствует себя намного лучше", — сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.

Матч ПСЖ — Реал состоится на стадионе Парк де Пренс в Париже. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.