Почеттино: В паре ПСЖ и Реала нет фаворита

Наставник ПСЖ высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против Реала.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен примет на своем поле мадридский Реал.

Главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Здесь нет такого, что на одну команду давление больше, чем на другую. Я уважаю Реал, это один из самых больших клубов в мире, который выиграл все. Однако, на мой взгляд, в этой паре фаворита нет. С учетом уровня игроков это вполне мог бы быть финал".

"Мы в ПСЖ всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у "Реала", но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.