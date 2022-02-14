Анчелотти: Матч Реала с ПСЖ мог бы стать финалом, и никто не удивился бы

"У меня хорошие ощущения, у нас — вся уверенность мира. Это будет сложный матч против трудного соперника, у которого есть стремление выиграть турнир, как и у нас. Никто бы не удивился, если бы это был финал. Мы хотим выбить ПСЖ, который может побороться за победу в Лиге чемпионов. Самое главное — победить в этом противостоянии. Это топ матч.



Не думаю, что в матче произойдет что-то особенное. ПСЖ покажет свое качество владения мячом и опасность на контратаках, а Реал то же самое. Это две похожие команды и вполне узнаваемые в мире. Эти две команды играют в похожий футбол. Чтобы победить, нужно провести качественный матч как в обороне, так и в атаке.



Обе команды испытывают давление перед лицом статусного соперника. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре, выдержать давление и справиться с ним. Это отличная мотивация, потому что мы играем против эффектной команды, на отличном стадионе. Мы должны выжать из себя максимум, и я уверен, что у нас это получится. Мотивация, которая является самой важной вещью — я уверен, что она у нас будет на 100%.



Бензема? Карим уже здоров и он тренировался без проблем по индивидуальной программе. Мы посмотрим на его готовность, а затем примем решение. Он не играл месяц, но он Карим, и понятно, что он должен играть", — приводит слова Анчелотти пресс-служба "сливочных".

Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.