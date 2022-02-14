ПСЖ подтвердил — Рамос не сыграет с Реалом в Лиге чемпионов

35-летний испанец не успеет восстановиться после травмы.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

35-летний испанец, который снова угодил в лазарет французского клуба в конце января, продолжит тренироваться по индивидуальной программе.

Через неделю футболиста ждет еще одно медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Реалом.

Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.