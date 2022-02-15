ПСЖ — Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

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Старт раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием с достаточно громкой вывеской, в рамках которого французский ПСЖ на своем поле примет мадридский Реал.

Следить за ключевыми событиями поединка ПСЖ — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

ПСЖ — Реал: онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Всего между собой команды провели 13 поединков, из которых шесть выиграл Реал, а еще четыре ПСЖ. По забитым мячам практически равенство — 17:16 в пользу парижан. Последняя встреча команд была сыграна в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 и тогда была зафиксирована ничья — 2:2.

Матч ПСЖ — Реал состоится 15 февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

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