Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Реалом

Бразилец восстановился после травмы и должен сыграть против "сливочных" в Лиге чемпионов.

Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в тренировке команды в общей группе накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 30-летний бразилец восстановился после травмы и должен попасть в заявку парижан на предстоящий матч.

В последний раз Неймар появлялся на поле в матче 15 тура французской Лиги 1 против Сент-Этьенна (3:1), который прошел 28 ноября прошлого года.

В нынешнем сезоне Неймар провел 14 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.