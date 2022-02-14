РБ Лейпциг
2
Манчестер Сити
1
07 декабря
19:45
ПСЖ
4
Брюгге
1
07 декабря
19:45
Милан
1
Ливерпуль
2
07 декабря
22:00
Порту
1
Атлетико
3
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
5
Бешикташ
0
07 декабря
22:00
Аякс
4
Спортинг Лиссабон
2
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
2
Интер
0
07 декабря
22:00
Шахтер
1
Шериф
1
07 декабря
22:00
Зенит
3
Челси
3
08 декабря
19:45
Ювентус
1
Мальме
0
08 декабря
19:45
Бавария
3
Барселона
0
08 декабря
22:00
Бенфика
2
Динамо Киев
0
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
1
Янг Бойз
1
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
1
Севилья
0
08 декабря
22:00
Вольфсбург
1
Лилль
3
08 декабря
22:00
Аталанта
2
Вильярреал
3
09 декабря
20:00
Спортинг Лиссабон
-
Манчестер Сити
-
15 февраля
22:00
ПСЖ
-
Реал Мадрид
-
15 февраля
22:00
Интер
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
16 февраля
22:00
Челси
-
Лилль
-
22 февраля
22:00
Вильярреал
-
Ювентус
-
22 февраля
22:00
Атлетико
-
Манчестер Юнайтед
-
23 февраля
22:00
Бенфика
-
Аякс
-
23 февраля
22:00
Ливерпуль
-
Интер
-
08 марта
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
08 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Спортинг Лиссабон
-
09 марта
22:00
Реал Мадрид
-
ПСЖ
-
09 марта
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Атлетико
-
15 марта
22:00
Аякс
-
Бенфика
-
15 марта
22:00
Ювентус
-
Вильярреал
-
16 марта
22:00
Лилль
-
Челси
-
16 марта
22:00

Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед матчем с Реалом

14 февраля 2022

Неймар, Getty Images

Бразилец восстановился после травмы и должен сыграть против "сливочных" в Лиге чемпионов.

Нападающий ПСЖ Неймар принял участие в тренировке команды в общей группе накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 30-летний бразилец восстановился после травмы и должен попасть в заявку парижан на предстоящий матч.

В последний раз Неймар появлялся на поле в матче 15 тура французской Лиги 1 против Сент-Этьенна (3:1), который прошел 28 ноября прошлого года.

В нынешнем сезоне Неймар провел 14 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Источник: RMC

Команды
статьи по теме:
Карим Бензема, Getty Images 13 февраля 2022 Бензема отправится с Реалом на матч против ПСЖ
Неймар, Getty Images 03 февраля 2022 Неймар может восстановиться ко встрече с Реалом
Неймар, ФК ПСЖ 08 февраля 2022 Неймар не сыграет против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов
Неймар, Getty Images 05 февраля 2022 Неймар, Рамос и Икарди не сыграют против Лилля
ПСЖ — Реал Мадрид: история противостояния 14 февраля 2022 ПСЖ — Реал Мадрид: история противостояния
Реал Мадрид — ПСЖ, Getty Images 14 февраля 2022 ПСЖ — Реал Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов
Реал - ПСЖ, Getty Images 12 февраля 2022 ПСЖ — Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
  Rambler's Top100