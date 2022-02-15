ПСЖ — Реал Мадрид. Накануне

Football.ua представляет анонс первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА нас ожидает противостояние между французским Пари Сен-Жермен и мадридским Реалом, которое пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.

ПСЖ — Реал Мадрид

Вторник, 15 февраля, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж. Главный арбитр — Даниэле Орсато (Чио, Италия). Прямая трансляция на Megogo.

Долгожданный плей-офф еврокубковых турниров возвращается на наши телеэкраны после зимней спячки, поэтому в ближайшее время будет достаточно поводов поговорить об игре лучших команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. И уже в первый игровой вечер нас ожидает супер-афиша, которая скорее подойдет сразу для финального поединка в битве за трофей. Амбиции мадридского Реала в национальном первенстве подтверждаются его текущим положением в турнирной таблице Ла Лиги, а вот с еврокубковыми состязаниями дело обстоит уже не так однозначно, так как конкуренция тут банально выше уровнем.

И что уж говорить о французском Пари Сен-Жермен в таких условиях. "Красно-синие" уже с ног до головы обвешаны "золотыми" медалями Лиги 1, к которым, к слову, по итогам прошлого сезона добавилось еще и неприятное "серебро", однако место для главной награды в клубном музее остается по-прежнему вакантным. Коллектив Маурисио Почеттино в этом футбольном году пошел на существенный финансовый риск, пригласив дорогостоящих новичков масштаба Лионеля Месси и Серхио Рамоса в свой клуб, и явно это было сделано не для уверенного удержания первой строчки в чемпионате.

Впрочем, на минувших выходных ПСЖ прошел на грани потери очков по итогу домашнего матча против Ренна, а Килиан Мбаппе спас свою команду лишь поздним голом в компенсированное время (1:0). Не дает поводов говорить о себе в уверенном ключе и Реал — команда Карло Анчелотти посетила Эстадио де ла Серамика, и в очередной раз не увезла три очка с домашней арены Вильярреала (0:0). Пятый год кряду, на секунду! Да и в целом, "сливочные" сильно пострадали от потери нападающего Карима Бензема в последних поединках, поэтому для них мини-победой уже является тот факт, что француз попал в заявку на предстоящую игру.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии определить сложно. Так, на победу ПСЖ предлагается коэффициент 2,02, тогда как потенциальный успех Реала Мадрид оценивается показателем 3,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Верратти, Гуйе, Вейналдум — Месси, Мбаппе, Ди Мария.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Не сыграют: Вейналдум, Рамос, Бернат — Бланко, Гутьерес.

Результаты последних очных встреч

Текущая форма