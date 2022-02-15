Неймар, Месси и Мбаппе — в заявке ПСЖ на матч с Реалом

В заявку команды Маурисио Почеттино попали 24 футболиста.

ПСЖ на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

В заявку команды Маурисио Почеттино попали 24 футболиста, в том числе бразильский форвард Неймар, который из-за повреждения не выходил на поле с ноября прошлого года.

Также отметим возвращение Андера Эрреры, который пропустил два последних матча. Также в заявке не оказалось Серхио Рамоса, который работает по индивидуальной программе из-за травмы.

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Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится завтра, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.