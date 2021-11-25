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-
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-
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Зинченко: Возможно, я сыграл не лучший свой матч против ПСЖ, но помогал команде всем, чем мог

25 ноября 2021

Александр Зинченко, Getty Images

Украинский универсал "горожан" поделился своими мыслями после игры с ПСЖ.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

"Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — это огромное достижение для клуба, для команды, но нам еще предстоит сыграть много матчей. Традиционно поддержка наших фанатов потрясающая, независимо от того, играем ли мы дома или на выезде, поэтому я хотел бы поблагодарить за это.

Мы все довольны, но нам нужно сразу же переключиться на следующую игру, потому что впереди нас ждет много трудностей.

Разница между первым поединком с ПСЖ и сегодняшним — тут мы победили и взяли три очка. Мы неплохо действовали и в выездном матче, но, к сожалению, проиграли.

Что касается моей позиции на поле, то долгое время, конечно, я играл в клубе на левом фланге обороны, но и позицию в полузащите знаю хорошо. Это нормально для меня, ведь в сборной Украины я выступаю в основном именно там. Возможно, я сыграл не лучший свой матч, но помогал команде всем, чем мог, и самое главное, что мы одержали победу", — приводит слова Зинченко пресс-служба "горожан".

Ранее сообщалось, что Зинченко получил низкую оценку от WhoScored за матч с ПСЖ.

Источник: ФК Манчестер Сити

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