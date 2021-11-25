Почеттино: У нас не было паники — соперник просто был лучше нас

Главный тренер ПСЖ прокомментировал поражение своей команды в матче ЛЧ.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити добыл волевую победу над ПСЖ (2:1).

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды объяснив причины такого результата.

"У нас не было никакой паники — просто во втором тайме соперник был лучше нас. Чтобы понимать как так случилось — нужно посмотреть на количество наших ошибок и количество ошибок Манчестер Сити.

После того как соперник сравнял счет, нужно было что-то меня, а мы пропустили второй гол. В целом, я доволен своими игроками, мы неплохо играли", — приводит слова аргентинского специалиста Goal.

После этой победы Манчестер Сити гарантировал себе первое место в группе А, в то время как ПСЖ вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.