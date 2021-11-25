Манчестер Сити — ПСЖ 2:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проводил домашний поединок против французского Пари Сен-Жермен, намереваясь при это отомстить обидчикам за поражение на их поле со счетом 0:2.

"Горожане" в итоге были близки к тому, чтобы не справиться с выполнением этой задачи, однако вовремя взялись за голову, и оформили сразу два забитых мяча в ответ на гол Килиана Мбаппе в начале второго тайма.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен 2:1

Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 — Мбаппе, 49

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Зинченко (Жезус, 64) — Марез, Бернарду, Стерлинг

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 67) — Паредес, Эррера (Данилу, 61), Гуйе (Ди Мария, 67) — Месси, Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Канселу, Родри, Жезус.