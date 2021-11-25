Зинченко получил низкую оценку от WhoScored за матч с ПСЖ

Украинский универсал провел на поле 54 минуты, после чего был заменен.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле минимально обыграл ПСЖ (2:1).

Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итоги матча, оценив игру всех футболистов, в том числе украинского универсала Александра Зинченко, который вышел в стартовом составе "горожан" и провел на поле 54 минуты. Однако отметим, что 24-летний украинец впервые за долгое время выступил на позиции левого хавбека, а не защитника.

В итоге Зинченко получил оценку в 5,9 балла, что является второй самой худшей оценкой в составе "горожан" после защитника Джона Стоунза — 5,8 балла.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез, который получил 8,3 балла.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Манчестер Сити — ПСЖ.